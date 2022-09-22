Akşar köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan İkram Kantar'ın Sürüsüne Kurt saldırısı sonrası 12 küçükbaş hayvanı telef oldu.

İl Müdürü Selami Ersen, Müdür yardımcısı Gökmen Şengün ve Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği Şube Müdürü Kürşad Yıldız olay yerine giderek incelemelerde bulundular, geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Olayın 4 veya 5 civarı sabah saatlerinde gerçekleştiği belirtildi.

Bayburt İl Tarım Müdürü Selami Ersen olay yerine giderek incelemelerde bulunduklarını gerekli raporların tutularak bakanlığa gönderildiğini belirtti.