Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından gazeteci yazar Yiğit Bulut 53 yaşında vefat etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut için derin üzüntüsünü paylaşarak, merhuma Allah’tan rahmet diledi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut’un vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından, Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Yiğit Bulut’un vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendiğini belirterek, merhum Yiğit Bulut için Allah’tan rahmet diledi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1943577254715343027

Yiğit Bulut’un vefatı, ekonomi ve siyaset camiasında da derin bir üzüntüyle karşılandı.

Bulut, uzun yıllardır ekonomi politikaları alanında yaptığı çalışmalar ve televizyon programlarıyla tanınıyordu.

YİĞİT BULUT KİMDİR?

1972'de Keşan'da doğan Yiğit Bulut, Galatasaray Lisesi ve Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldu. Aynı zamanda eski Adalet Partisi milletvekili Mustafa Bulut'un oğlu olan Yiğit Bulut, Sorbonne Üniversitesi'ndeki yüksek lisans eğitiminin ardından Türkiye'ye dönerek gazeteciliğe başladı.2009'da Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirilen Bulut'un bu görevi 2012'de sona erdi.3 Ocak 2012 tarihinde Ciner Medya Grubu tarafından son verildi. Bulut, 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra 30 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanlığı Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanlığına atandı.