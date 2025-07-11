Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı’nın 30. yılında soykırımı inkar edenleri reddetti, Bosna Hersek’e destek vurgusu yaptı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı’nın 30. yılı dolayısıyla yayımladığı videolu mesajda, soykırımın acısının hala taze olduğunu belirtti.

Türkiye’deki 86 milyonun taziyelerini Bosna Hersek halkına ileten Erdoğan, uluslararası toplumun soykırımı durdurmadaki zafiyetini eleştirdi. Erdoğan, Aliya İzetbegoviç’in “Unutulan soykırım tekrarlanır” sözünü hatırlatarak, soykırımı inkar eden ve savaş suçlularını yücelten söylemleri reddetti.

Gazze’deki zulme dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in soykırımının hesabını vereceğini söyledi.

Türkiye’nin desteklediği Srebrenitsa Anma Müzesi’nin önemine vurgu yapan Erdoğan, mesajında, Bosna Hersek’in toprak bütünlüğüne ve barışa desteğin süreceğini belirterek, Srebrenitsa şehitlerine rahmet diledi.