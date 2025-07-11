Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireylere yönelik düzenlenen yaz atölyeleri, renkli görüntülerle devam ediyor. Etkinlikler kapsamında yaklaşık 60 kursiyerin katılımıyla Engelsiz Kafe’de keyifli bir kahvaltı programı düzenlendi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireylere yönelik düzenlenen yaz atölyeleri, bu yıl da coşkulu bir şekilde devam ediyor. Yaz dönemi boyunca Sosyal Gelişim Merkezi’nde eğitim gören kursiyerler, son olarak Engelsiz Kafe’de düzenlenen sıcak ve samimi bir kahvaltı programında bir araya geldi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen etkinliğe yaklaşık 60 özel gereksinimli kursiyer katıldı. Neşeli sohbetlerin, gülümsemelerin ve yeni dönem heyecanının paylaşıldığı buluşma, oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

YENİ BECERİLER KAZANIRKEN SOSYAL BAĞLARINI DA GÜÇLENDİRİYORLAR

Yaz boyunca devam edecek programlarda, tasarım, el sanatları, mutfak atölyeleri gibi yaratıcı etkinliklerin yanı sıra bahçecilik faaliyetleri ve çeşitli workshoplar da yer alıyor. Kursiyerler hem yeni beceriler kazanırken, hem de sosyal bağlarını güçlendirme fırsatı buluyor.