Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Ülkemizin sahip olduğu su ve sulama tesisleri sayesinde elde ettiği tarımsal ürünlerden dolayı kendi kendine yetebilen ülkeler arasında yerini aldığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Böyle bir sürecin başarıyla atlatılmasının altında yatan en önemli etken ise ülkemizin sahip olduğu su potansiyeli ve yaptığı yatırımlardır. ‘’dedi.

Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği, küresel ısınmanın etkisi ile suyun stratejik öneminin daha da artırdığını ifade eden Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Bununla birlikte suyun stratejik olarak yönetilmesi zorunluluğu da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle suya erişimin güvenli, kesintisiz ve arzu edilen miktarda sağlanabilmesi adına depolama tesisleri büyük önem taşımaktadır. Havza özelliklerine göre planlanan su depolama tesisleri, tüm sistemin sigortası olarak su çevriminin en önemli halkasını teşkil etmektedir. Bu tesisler kuraklık ve taşkın dönemlerinde hayati bir görev üstlenmektedir. ’dedi.

Gelişen teknoloji imkanlarını sulama sistemlerine de entegre etme adına çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Yapay zekâ destekli sulama otomasyonu uygulamalarıyla tarımsal verimi artırırken su sarfiyatını azaltıyoruz. Asgari su kullanımıyla azami verimi elde etmek için en yeni teknolojileri de kullanmak suretiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Zira, suyun olduğu yerde hayat vardır, bereket vardır, medeniyet vardır. Bu sebeplerle, Tarım ve Orman Bakanlığı çatısı altında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak, 100 yıllık tecrübe ve bilgi birikimimiz ile suya verdiğimiz önemden dolayı tabiri caizse parmakla gösterilen bir kurum olmanın gururunu yaşıyoruz. ’dedi.

Bayburt’ta 13 Gölet İnşaatı Devam Ediyor

Bayburt’a yapmış oldukları DSİ yatırımları hakkında açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Bayburt’ta damlayı baraja, barajı tarlaya ve ürünleri suya kavuşturarak, çiftçilerimizin emeğini bereketle buluşturduk. Son 22 yılda Bayburt’a 12 baraj ve 10 gölet inşa ederek, toplamda 106.133 milyon m³ su biriktirme hacmine ulaşılmıştır. Bayburt’ta işletme halinde 22, inşaat halinde 13, planlama ve proje halinde ise 6 adet depolama tesisimiz (baraj, gölet) bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

167.780 Dekar Zirai Tarım Arazisi Sulamaya Açıldı

Bayburt’un mümbit toprakları için modern sulama tesisleri de inşa ettiklerinin altını çizen Genel Müdür Balta, “Son 22 yılda 11 sulama tesisi tamamlanmış olup, toplamda 167.780 dekar arazi sulamaya açılmıştır. Böylece çiftçilere yıllık 1.426.130.000 TL zirai gelir artışı sağlanmıştır. Bayburt’ta işletme halinde 11, inşaat halinde 14, planlama ve proje halinde ise 7 adet sulama tesisimiz bulunmaktadır.” dedi.

Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme ile Sağlanan Faydalar Çiftçimizi Memnun Ediyor

Bayburt’ta toplam 356 bin 510 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığını açıklayan Genel Müdür Mehmet Akif Balta, “Bayburt’ta Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında 2 adet proje tamamlanarak, 356 bin 510 dekar alan tescili yapılmıştır ve yıllık 213.906.000 TL zirai gelir artışı sağlanmıştır. Bayburt’ta 22 adet yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinden faydalanan çiftçilerimizin memnuniyetini takip ediyoruz. Bir zamanlar bu projelere ‘ön yargı’ ile yaklaşan çiftçilerimiz, başarılı uygulamaları ve toplulaştırmanın faydasını gördükçe, teşekkürlerini iletiyorlar. Sahadan aldığımız bu geri dönüşler doğrultusunda yeni projeler üretmeye devam ediyoruz ” dedi.

16 Adet Taşkın Kontrol Tesisi İnşaatı Devam Ediyor

Taşkın kontrol tesisleri hakkında da bilgi veren Genel Müdür Balta, “Hepimizi derinden sarsan, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehdit eden, taşkınlarla mücadele etmek için son 22 yılda tamamlanan 61 adet taşkın koruma tesisi ile Bayburt şehir merkezi, 82 adet yerleşim yeri ve 3.210 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 22 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Değişen iklim koşulları başta olmak üzere çeşitli sebeplerle oluşabilecek her türlü taşkını kontrol altına alabilmek için projeler üretiyoruz. Bu kapsamda Son 22 yılda Bayburt’a 25.354.867.084 TL yatırım yapılarak, 161 adet tesis hizmete aldık. Bu tesislerin; 1 adedi içmesuyu, 12 adedi baraj, 10 adedi gölet, 13 adedi sulama tesisi, 2 adedi arazi toplulaştırma ve TİGH, 119 adedi taşkın kontrol ve 3 adedi HES tesisidir.” dedi.

Suyumuzdan Aldığımız Güç Enerjiye Dönüşüyor

Bayburt’ta son 22 yılda 3 Adet Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi işletmeye alındığını belirten Genel Müdür Balta; “ Bu tesislerimizin kurulu gücü 26 MW, yıllık enerji üretimi ise 101 milyon kWh olup yıllık 263 milyon TL milli ekonomiye katkı sağlamaktadır” diye konuştu. Genel Müdür Balta son olarak; “DSİ olarak gökten inen her damla rahmeti yer üstünde ve yer altında takip ederek, ülkemizin ve milletin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan Kullandıkları her damla suyu son damlasıymış gibi kullanmalarını rica ediyorum.” ifadelerini kullandı.