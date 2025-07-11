İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun göreve gelmesinin ardından ilçede başlatılan temizlik seferberliği çalışmaları yaz aylarının gelmesiyle birlikte yoğunlaştırıldı.İSTANBUL (İGFA) - Seferberlik kapsamında her bir mahalle temizlik ekipleri tarafından araçlar ile boydan boya yıkanıp süpürülüyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, Bakırköy’ün mahallelerinin her köşesinde temizlik çalışmaları artırıldı. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun temiz bir Bakırköy için başlattığı seferberlik çalışması kapsamında sabahın erken saatlerinde mahallelere giren 40 kişilik Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; 3 yıkama aracı, 3 süpürge makinesi, 2 damperli araç ve 1 konteyner dezenfekte aracı ile aralıksız çalışıyor. 15 mahallede de belirlenen toplu temizlik programı kapsamında; parklar, kaldırımlar, okul çevreleri, ibadethaneler, konteyner noktaları ve ortak kullanım alanlarında detaylı temizlik, yıkama ve dezenfekte işlemleri tüm hızıyla devam ediyor.