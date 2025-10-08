AKSAÇLILAR Derneği Genel Başkanı Ahmet Bereket, DEM Parti grup toplantısında Abdullah Öcalan lehine yapılan açıklamalara tepki gösterdi. Bereket, “Meclis çatısı altında terör örgütü elebaşına övgü, şehitlerimizin hatırasına ihanettir” dedi.Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - AKSAÇLILAR Derneği Genel Başkanı Ahmet Bereket, TBMM’de düzenlenen DEM Parti grup toplantısında Abdullah Öcalan lehine yapılan açıklamalara sert tepki göstererek, yazılı bir açıklama yaptı. Bereket, bu tür ifadelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin saygınlığına gölge düşürdüğünü söyledi.

“Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte özellikle DEM Partisi’ne tanınan esnekliğin, son grup toplantısında kötüye kullanıldığını gördüklerini ifade eden Bereket, "Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in Meclis çatısı altında Öcalan için kullandığı ifadeler kabul edilemez” dedi. “Bizler AKSAÇLILAR Derneği olarak, terörsüz bir Türkiye hedefine ulaşılırken şehit ve gazi ailelerimizin incitilmemesini her zaman savunduk” diyen Bereket, Meclis kürsüsünde terör örgütü elebaşına methiyeler düzmenin Türkiye Cumhuriyeti’nin birliğine ve şehitlerin aziz hatırasına ihanet olduğunu vurguladı.

Ayrıca tüm siyasi partilere çağrıda bulunan Bereket, “Bu tür olaylar karşısında sessiz kalmak dolaylı olarak teröre destek vermektir. Devletin kurumları, yargı organları ve Meclis Başkanlığı bu saygısızlığa karşı gerekli adımları atmalıdır” diye konuştu.