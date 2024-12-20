Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kadınların sosyal hayata katılımını artırmak ve kentin tarihini tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği ‘Adım Adım Manisa’ projesi kapsamında Akhisar’dan gelen 82 kişilik kadın kafilesi, şehirdeki tarihi ve kültürel öneme sahip mekânları ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezine uzak ilçelerde yaşayan kadınların sosyal hayata katılımını desteklemek ve Manisa’nın tarihi, kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla başlattığı ‘Adım Adım Manisa’ projesi tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında Akhisar ilçesinden gelen 82 kişilik kadın kafilesi, kentin önemli tarihi ve kültürel noktalarını keşfetti.

Büyükşehir görevlileri Akhisar’dan gelen kafileyi Hanımlar Aile Çay Bahçesi’nde karşıladıktan sonra kafileye kahvaltı ikram edildi. Ardından Akhisarlı kadınlar, Tıp Tarihi Müzesi ve Uluslararası Mesir Macunu Festivali’ne ev sahipliği yapan Hafsa Sultan Camii’ni ziyaret ederek, bu mekânların tarihteki önemine dair bilgiler aldı. Mimar Sinan’ın Ege Bölgesi’ndeki tek eseri olan Muradiye Camii de gezi programında yer aldı.

Akhisarlı kadınlar ayrıca, Mevlevihane’de şehrin eşsiz manzarasını izleme fırsatı buldu. Ağlayan Kaya ve Dioramik Mesir Müzesi de yoğun ilgi gören duraklar arasındaydı. Masal Parkı ve Şehzadeler Park’ta minyatür eserler hayranlıkla incelendi.

Programın öğleden sonraki kısmında Osmanlı Müzesi ve İrfan Meclisi gezildi. Sonrasında Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu’nda gezi tamamlandı. Akhisarlı kadınlar, keyifli bir gün geçirerek Manisa’nın tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanıma imkânı buldu.