Düzce Akçakoca'da bir araç kontrolden çıkarak takla attı ve kanala devrildi. Araç sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Akçakoca çevreyolunda Sapak mevkiinden kent merkezi yönüne giden 34 STK 42 plakalı otomobil, Barbaros Işıkları mevkisinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı ve yol kenarındaki kanala devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Akçakoca Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.