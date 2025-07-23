Tokat Milletvekili Dt. Cüneyt Aldemir, tarım, sağlık, altyapı ve sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol üstleniyor. Zirai don araştırmasından 169 milyon TL’lik sulama projesine, esnaf ziyaretlerinden şehit ailelerine desteklere kadar geniş bir yelpazede çalışmalarını sürdürüyor.Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - AK Parti Tokat Milletvekili Dt. Cüneyt Aldemir, tarım, sağlık, altyapı ve sosyal sorumluluk alanlarında yürüttüğü yoğun çalışmalarla hem TBMM’de hem de sahada dikkat çekiyor. Vatandaş odaklı siyaset anlayışıyla hareket eden Aldemir, Türkiye’nin dört bir yanındaki sorunlara çözüm üretmek için aktif bir mesai harcıyor.

ZİRAİ DON ARAŞTIRMASI: ÇİFTÇİLERE DESTEK

TBMM’de oluşturulan zirai don araştırma komisyonunda görev alan Aldemir, 25 ilde çiftçilerle bir araya gelerek doğal afetlerin tarıma etkilerini yerinde inceledi.

“Çiftçimizin emeğini korumak için yeni mekanizmalar oluşturmalıyız. Meclis olarak kararlılıkla çalışıyoruz,” diyen Aldemir, tarımsal üretimi güçlendirecek adımların önemine vurgu yaptı.

SAĞLIK POLİTİKALARINDA YENİ ADIMLAR

Sağlık alanında da etkin bir rol üstlenen Aldemir, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve bakan yardımcılarıyla görüşerek sağlıkta dönüşümün yeni fazını değerlendirdi. “Sahadan gelen taleplerle güçlü, erişilebilir ve sürdürülebilir bir sağlık sistemi için çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

TOKAT’A 169 MİLYON TL’LİK TARIM YATIRIMI

Aldemir, Tokat’ın Artova ilçesinde 741 hektarlık tarım arazisini modern sulama sistemleriyle buluşturacak “Artova Göleti Sulaması Yenileme Projesi”ni duyurdu. 169 milyon TL bütçeli proje, su kayıplarını azaltacak altyapı, sanat yapıları ve vana sistemleriyle bölgede tarımsal verimliliği artıracak ve kalkınmaya ivme kazandıracak.

Tokat şehir merkezinde esnaflarla bir araya gelen Aldemir, “Esnafımız kültürümüzü yaşatan birer değerdir,” diyerek ekonomik ve toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti. Ayrıca, Almus’ta yapımı devam eden Yeni Hükümet Konağı’nı inceleyen Aldemir, modern kamu binalarının hizmet kalitesini artıracağını belirtti.Vatandaş Odaklı Siyaset

TBMM komisyon çalışmaları, bakanlık temasları ve saha ziyaretleriyle yoğun bir gündem sürdüren Aldemir, Tokat’ın yanı sıra ulusal çapta da etkili bir milletvekilliği profili sergiliyor. Çözüm odaklı ve katılımcı yaklaşımıyla, Türkiye’nin kalkınma hedeflerine sahadan katkı sunuyor.