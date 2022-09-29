AK Parti Bayburt İl Başkan Yardımcısı Akdeniz, "Dönemimizde Devlet Su İşleri aracılığı ile memleketimize 2 milyar 500 milyon Türk lirası kaynak aktararak 1 adedi içme suyu tesisi, 2 adet baraj, 22 adet gölet, 13 adet zirai sulama tesisi, 2 adet arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmeti ve 51 adet taşkın koruma tesisi olmak üzere toplam 80 tesisi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk." dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bayburt İl Sivil Toplum Ve Halkla İlişkiler Başkanı ve İl Başkan Yardımcısı Ömer Akdeniz, 2002 ve 2022 yılları arasında Bayburt’ta Devlet Su İşleri eliyle yapılan çalışmaları anlattı.

AK Parti İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Başkan Yardımcısı Akdeniz, 2002 yılında iktidara geldiklerinde altyapısından sağlık alanına, eğitimden spor alanına birçok alanda yeterince destek bulamamış bir Bayburt’u devraldıklarını belirterek, eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye her alanda Bayburt’u Cumhuriyetin hedefi olan muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkararak vatandaşa daha refah bir ortam sunduklarını söyledi.

Akdeniz, açıklamasında şunları kaydetti:

“Bayburtumuzda Devlet Su İşleri eliyle yapılan yatırımlar hakkında sizleri kısaca bilgilendirmek istiyorum. Bu çerçevede 2002-2022 yılları arasında Devlet Su İşleri aracılığı ile memleketimize 2 milyar 500 milyon Türk lirası kaynak aktarılarak 1 adedi içme suyu tesisi, 2 adet baraj, 22 adet gölet, 13 adet zirai sulama tesisi, 2 adet arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmeti ve 51 adet taşkın koruma tesisi olmak üzere toplam 80 tesisi hayata geçirdik.

Bu yatırımlarla; 8 milyon 300 bin m³ içme suyunu 66 bin vatandaşımızın hizmetine sunulmuştur. Baraj ve göletlerimizin su depolama kapasitesi 94 milyon 220 bin m³ hacmine ulaştırılmıştır. Toplam 169 bin 720 dekar arazi sulamaya açılmış ve çiftçilerimizin yıllık 170 milyon zirai gelir artışı sağlanmıştır. Toplam 356 bin 500 dekar alanda arazi toplulaştırması tarla içi geliştirme hizmeti yapılarak tarla tescilleri yapılmıştır.

55 yerleşim yeri ve 7 bin 870 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur. 2002 yılından bugüne kadar tamamladığımız içme suyu tesisleri ile 66 bin vatandaşımızın içme suyu problemini çözdük. Biliyorsunuz iktidarımız öncesi memleketimizde içme suyu problemi vardı.

Bu sorunu 2011 yılında masat ve dilenci boğazı su kaynağından 23 km uzunluğunda isale hattı vasıtasıyla Bayburt şehir merkezimize aktardık. Bu sayede yıllık 8 milyon 330 bin m³ içme suyunu siz değerli halkımızın hizmetine sunmuş olduk. Dönemimizde 2 adet baraj ve 8 adet gölet hayata geçirdik. Bu yatırımlarla 94 milyon 220 bin m³ su birikimi sağlanmış olup, yapımı devam eden 11 göletimizde hayata geçtiğinde 104 milyon m³ su biriktirilecektir. Bu çerçevede 290 bin dekar zirai arazi fiilen sulanmakta, yapımı devam eden ve ihalesi yapılan sulama sistemleri bitirildiğinde ilimizde toplam 566 bin dekar zirai arazi sulama hizmetlerinden köylümüz, çiftçimiz, ve vatandaşlarımız faydalanacaktır. Demirözü Barajı, Kırklartepe Barajı, Bayburt Merkeze Bağlı Akşar Mehmet Aslan, Çayırözü, Dövmekaya, Kitre, Konursu, Sarımeşe, Soğukgöze ve Taht Göleti bitirilerek hizmete girmiş olup, Çamur Barajı, Aydıntepe İlçemize Bağlı Erikdibi ve Pınargözü Göleti, Bayburt Merkeze bağlı Aydıncık, Çimağıl, Üzengili Göleti ki bu göletimiz 18 köyün içme suyunu karşılayacak. Yine Uğrak, Uluçayır, Yelpınar Göleti ve Demirözü İlçemize bağlı Petekli Göleti’ nin yapımı devam etmektedir.

Bununla birlikte; Bayburt Merkeze bağlı Taşocağı, Hacıoğlu, Polatlı, Ozansu Göleti ve Aydıntepe Şalçılar Göleti’nin de ihalesi yapılarak siz değerli vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. 2002 yılından bugüne kadar 14 sulama tesisi tamamlanmış olup, toplamda 170 bin dekar zirai arazi sulamaya açılarak çiftçilerimizin yıllık 170 milyon lira zirai gelir artışı sağlanmıştır.

Tüm baraj ve göletler tamamlandığında çiftçilerimizin yıllık gelirleri 566 milyon lira zirai gelir artışı sağlanmış olacaktır. Bu yatırımlarla ilimize yapılan baraj, gölet ve sulama tesislerine iktidarımız döneminde 1 milyar 780 milyon Türk lirası kaynak aktarılmıştır. Arazi toplulaştırma konusunda 2002 yılından bugüne kadar, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 357 bin dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapılarak ilimizde 22 adet yerleşim birimi arazi toplulaştırmasından faydalanmıştır.

Bayburt ve Demirözü’ne bağlı 15 köy Gümüşhane Salyazı Örenşar köylerinin arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin büyük bir kısmı yapılmış olup diğerlerinin ise çalışmaları devam etmektedir. Akşar, Nişantaşı, Arpalı Hürriyet ve Cumhuriyet Mahalleleri ve Kırkpınar köyünün arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri tamamlanmış olup, tescilleri yapılarak, bu alanda yapılacak hizmetlere 196 milyon lira kaynak aktarılacaktır. Dere ıslahı ve yapılan köprüler konusuna gelecek olursak; dönemimizde Bayburt şehir merkezi başta olmak üzere 51 yerleşim yerinde dere ıslahı yapılarak 8 bin dekar arazi taşkınlardan korunmuştur. Bu alanda yapılan yatırımlara toplamda 70 milyon kaynak aktarılmıştır.

Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Hizmetlerimizle konuşuyoruz. Projelerimizle konuşuyoruz. Yatırımlarımızla konuşuyoruz. Erenler ne diyor; 'kamil odur ki koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser' İnşallah 2023'te bir kez daha Sayın Cumhur Başkanımız Recep Tayip Erdoğan liderliğinde ülkemizi ve Bayburtumuzu eser ve hizmetlerimizle şenlendirmeye devam edeceğiz.”