"Mevlid-i Nebi/Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi’nde düzenlenen programa bayanlar oldukça yoğun ilgi gösterdi.

Program, Bayburt İl Müftülüğü’nde görevli Kur’an Kursu öğreticilerinin Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra ilahi dinletisiyle devam eden programda, İl Müftü Yardımcısı Fatma Tuba Altın "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu sohbet yaptı.

Edilen dua ile sona eren programda ayrıca Diyanet yayınlarından bazı kitaplar katılımcılara ücretsiz dağıtıldı.