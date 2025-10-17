Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu kez Erkilet Generalemir Mahallesi’nde bulunan Cemal Bozkurt Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek onların enerjisine ve heyecanına ortak oldu.KAYSERİ (İGFA) - Gençlerle buluşmalarına büyük önem veren Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Geleceğin Büyük ve Güçlü Türkiye’sini inşa edecek olan gençlerdir. Tüm projelerimizi ve yatırımlarımızın merkezinde gençler var.” dedi.

Her hafta farklı bir okulda gençlerle buluşarak Sinan Kafelerde hazırlanan özel “Kocaburger” ikramı eşliğinde keyifli sohbetler gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, gençlerin fikirlerine büyük değer verdiğini vurguladı.

Gençlerle buluşmaların sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda bir vizyon projesi olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak, gençlerimizin gelişimini destekleyecek projeler üretmeye devam ediyoruz. Eğitimden spora, teknolojiden kültüre kadar her alanda gençlerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki; güçlü bir şehir, ancak güçlü ve donanımlı gençlerle mümkündür. Bugün gördüğüm bu enerji ve vizyon, yarınlarımız adına bize büyük umut veriyor. Bu doğrultuda her hafta farklı bir okulda genç kardeşlerimizle bir araya geliyoruz. Bu buluşmalar sayesinde hem onları daha yakından tanıyor hem de projelerimizi onların fikirleriyle zenginleştiriyoruz. Özellikle gençlerimizle bir arada olmak, enerjilerini hissetmek bize büyük motivasyon katıyor. Gençlerimizin geleceğe umutla bakması, bizim en büyük gücümüz. Kocasinan’da yaptığımız her yatırımın merkezinde gençler var. Bugünün gençleri yarının mimarları olacak. Hep birlikte daha yaşanabilir, daha güçlü bir Kocasinan ve Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, eğitimden spora, teknolojiden kültüre kadar birçok alanda gençlere özel çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.