Bayburt’un unutulmaz halk sanatçısı, besteci ve ozanı Mustafa Ahıskalıoğlu, vefatının 16. yılında saygı ve rahmetle anılıyor. Türk halk müziğine kazandırdığı eserlerle Bayburt kültürünü ülke genelinde tanıtan Ahıskalıoğlu, geride onlarca unutulmaz türkü ve güçlü bir kültürel miras bıraktı.

1940 yılında Bayburt’ta dünyaya gelen Ahıskalıoğlu, henüz 14 yaşında kendi marangoz atölyesini açarak çalışma hayatına başladı. Ancak onun asıl tutkusu müzikti. Ahşabın sesinden, sazın tınısına uzanan bir yolculukta halk müziğine gönül veren sanatçı, kısa sürede Bayburt’un sesi, gönüllerin nefesi haline geldi.

Müzikle iç içe geçen yaşamı boyunca Bayburt folklorüne derin izler bırakan Mustafa Ahıskalıoğlu, “Kara Basma İz Olur”, “Tiliko”, “Al Yeşil Giyinmiş Sunalar” ve “Küp Dibinde Pastırma (Mavilim)” gibi eserleriyle hafızalara kazındı. TRT ve MESAM repertuarında kayıtlı 25 bestesiyle Türk halk müziğine kalıcı katkılar sundu.

Yalnızca kendi eserleriyle değil, diğer bestekârların türkülerine de sahip çıkan Ahıskalıoğlu, halk kültürünün yaşaması için ömrünü adadı. Türküleriyle olduğu kadar, sözleriyle de iz bırakan sanatçı, yaşam felsefesini “Türkülerinize sahip çıkın” sözleriyle özetlemişti.

13 Ekim 2009’da aramızdan ayrılan Mustafa Ahıskalıoğlu, vefatının üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen eserleriyle yaşamaya devam ediyor. Bayburt’un her köşesinde, bir düğünde, bir radyoda, bir muhabbet meclisinde onun türküsü duyuluyor.

Bayburt kültürüne kattığı değerler ve eşsiz besteleriyle gönüllerde yer eden halk ozanı Mustafa Ahıskalıoğlu’nu, vefatının 16. yılında saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz.

Ruhu şad, mekânı cennet olsun.