TÜİK’in Hanehalkı İşgücü Araştırması’na göre, Ağustos 2025’te mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,4 puan artarak yüzde 8,5’e çıktı. İstihdam oranı yüzde 49,4, işgücüne katılma oranı yüzde 54,0 olarak kaydedildi. Genç işsizlik yüzde 16,0’a yükselirken, haftalık fiili çalışma süresi 41,8 saate geriledi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2025 Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını açıkladı. İstihdam ve katılım oranlarındaki artışa rağmen işsizlikteki yükseliş dikkat çekti.

15 yaş ve üzeri bireylerde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 8,5 seviyesine yükseldi. İşsiz sayısı 168 bin kişi artarak 3 milyon 44 bine ulaştı; erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 11,6 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM VE KATILIM ORANLARI

İstihdam edilenlerin sayısı 208 bin kişi artarak 32 milyon 829 bine, istihdam oranı 0,3 puan yükselerek yüzde 49,4 oldu. Erkeklerde yüzde 66,6, kadınlarda yüzde 32,6 olarak gerçekleşti. İşgücü 376 bin kişi artarak 35 milyon 873 bine, işgücüne katılma oranı 0,6 puan yükselerek yüzde 54,0’a çıktı. Erkeklerde yüzde 71,5, kadınlarda yüzde 36,9 oranında kaydedildi.

GENÇ İŞSİZLİK VE ATIL İŞGÜCÜ

15-24 yaş grubunda işsizlik oranı 0,8 puan artarak yüzde 16,0 oldu; erkeklerde yüzde 12,4, kadınlarda yüzde 22,7. Atıl işgücü oranı 0,1 puan yükselerek yüzde 29,7’ye ulaştı. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20,2 olarak hesaplandı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, bir önceki aya göre 0,7 saat azalarak 41,8 saate geriledi.