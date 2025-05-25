Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisi Deprem ve Doğal Afet Komisyonu, olası doğal afetlere ve depremlere karşı alınması gereken önlemleri değerlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa'da Deprem ve Doğal Afet Komisyon üyeleri, şehir merkezindeki toplanma alanlarını ve afet anında internet hizmeti sağlayan vericileri yerinde inceledi.

Komisyon Başkanı Yenal Yıldırım ve üyelerin katılımıyla düzenlenen toplantıda; kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğinin artırılması, afet yönetim sürecine yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesi gibi konuları ele aldı. Toplantı sonrasında üyeler, Gençlik Parkı, Manisa Lisesi, Ulupark ve Kent Park’ta bulunan toplanma alanlarını ziyaret etti.

Bu alanların güncel durumları yerinde kontrol edilirken, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği afet anında internet hizmeti sağlayan vericiler de yerinde incelenerek, sistemlerin işlerliği hakkında bilgi alındı.

Deprem ve Doğal Afet Komisyonu’nun, Manisa’nın afetlere karşı daha dirençli hale gelmesi için çalışmalarına aralıksız devam edeceği öğrenildi.