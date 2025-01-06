Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından 6 Ocak 2025 tarihinde Adıyaman il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda,

• 5 gram kubar esrar,

• 4 gram bonzai,

• 3 gram skunk,

• 2 gram metamfetamin,

• 1 adet aparat ele geçirildi.

Operasyonlarda toplam 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.