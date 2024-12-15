Adıyaman’ın Alitaşı Mahallesi’nde, yeni adliye binası önünde üç aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi.ADIYAMAN (İGFA) - Edinilen bilgide olayda 1 kişi yaralanırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı. Kazaya karışan araçlardan birinin 80 EE 830 plakalı, diğerinin ise yabancı uyruklu bir plakaya sahip olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapandı, ancak ekiplerin çalışmaları sonrasında yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, kazanın meydana geliş sebebine dair net bir bilgi verilmedi.