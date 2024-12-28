Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri başarılı bir operasyona imza attı.Adıyaman Sanal Haber (ADIYAMAN İGFA)

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından 27 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, O.B. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramada uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Aramada; "5 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 7 adet canlı keklik ele geçirilerek el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, canlı kekliklerin doğaya salınması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.