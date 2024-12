Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, eski Besni Caddesi Altınşehir istikametinde bulunan Türkiye Petrolleri istasyonunda gerçeği aratmayan bir soygun tatbikatı düzenledi. Senaryoya göre, gündüz saatlerinde silahlı ve kar maskeli iki şüpheli, petrol istasyonuna girerek çalışanları tehdit etti ve kasadaki parayı almaya çalıştı.ADIYAMAN (İGFA) - Olayın ihbar edilmesiyle birlikte polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İstasyon çevresi kısa sürede emniyet çemberine alınarak giriş ve çıkışlar kapatıldı. Özel harekât ve asayiş ekiplerinin koordineli çalışmasıyla şüpheliler etkisiz hale getirildi ve rehin alınan çalışanlar güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Tatbikat sırasında, polis ekiplerinin hızlı ve profesyonel müdahalesi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Olayın bir tatbikat olduğu anons edilince çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürü tatbikatla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu tür tatbikatlarla ekiplerimizin her an olası bir olaya hazır olmasını sağlıyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliği bizim için en büyük öncelik,” dedi. Tatbikatın başarıyla tamamlandığı ve personelin gösterdiği performansın tam not aldığı belirtildi.