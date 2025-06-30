Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), yer altı sığınakları ve güçlendirilmiş beton yapıları hedef alan Nüfuz Edici Bomba (NEB) ile savunma sanayiinde çığır açıyor.ANKARA (İGFA) - Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), geliştirdiği Nüfuz Edici Bomba (NEB) ile savunma sanayiinde dikkat çekici bir başarıya imza attı.

MKE’nin sosyal medya paylaşımına göre, NEB, ön delici harp başlığı sayesinde kalın beton yapıları aşarak hedefi imha ediyor. Ardından ana delici mühimmat ile yer altı sığınakları, mağaralar ve güçlendirilmiş beton yapılar gibi zorlu hedeflerde yüksek tahribat gücü sağlıyor.

870 kilo ağırlığındaki NEB, F-16 ve F-4 uçaklarından atılabiliyor ve lazer ile hassas güdüm sistemleriyle donatılmış durumda. 2,1 metre kalınlığındaki güçlendirilmiş betonu delebilen bomba, güdüm kitleri sayesinde yüksek vuruş hassasiyeti sunuyor.

???? ONDAN KAÇIŞ YOK: Engel Tanımayan Mühimmat #NEB???? Şirketimiz üretimi Nüfuz Edici Bomba (NEB) ön delicisi sayesinde güçlendirilmiş kalın betonları bile delererek ilk engeli aşar, ardından ana delici mühimmat ile içeriye nüfuz ederek ana hedefi imha eder. ➡️ NEB;????️… pic.twitter.com/Q4Aoz915Z7— Makine ve Kimya Endüstrisi (@MKEgovtr) June 30, 2025

MKE, NEB’in “engel tanımayan” özelliğiyle, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin stratejik operasyonlarında etkili bir çözüm sunduğunu vurguladı