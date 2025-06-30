Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın düzenlediği Koruyucu Aile Günü’nde, koruyucu ailelerin sevgisinin çocuklara mutlu bir gelecek sunduğunu vurguladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen “Koruyucu Aile Günü” programına katıldı.

Emine Erdoğan, koruyucu ailelerin sevgi ve merhametinin çocuklara mutlu bir çocukluk sunduğunu belirterek, “Eğer bir çocuğa mutlu bir çocukluk sunabiliyorsak, bir hazine sandığı dolduruyoruz demektir. Aile ocağı, en güzel köşktür” dedi.

Koruyucu aile sayısının 8 bin 917’ye, yanlarındaki çocuk sayısının ise 10 bin 657’ye ulaştığını aktaran Emine Erdoğan, bin 223 özel gereksinimli çocuğun yüzde 37’sinin ağır engelli olduğunu vurguladı. Gönül Elçileri projesinin UNICEF tarafından örnek gösterildiğini hatırlatarak, Isparta, Kahramanmaraş ve Hatay’daki vali eşlerini tebrik etti.

“Aile Yılı ilan ettiğimiz bu seneyi, her çocuğun bir ailede yeni bir başlangıç yapacağı bir milat yapalım” çağrısında bulunan Erdoğan, devlet korumasındaki çocukların yeteneklerini geliştirmek için mentörlük sistemiyle desteklendiğini, 2024’te 421 gencin üniversiteyi kazandığını ve 64 bin 238 atama yapıldığını belirtti.

Programda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı konuşma yaptı.

Emine Erdoğan, Bakan Göktaş ve Hatice Nur Yerlikaya ile birlikte vali eşlerine plaket takdim ederken, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu müzik dinletisi sundu.