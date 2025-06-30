Ticaret Bakanlığı, Iğdır’da kayısının 1 TL’ye satıldığına dair yanıltıcı sosyal medya paylaşımda bulunan siyasetçi Bilgihan Ova’ya 1,4 milyon TL idari para cezası uyguladı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada “Iğdır’da kayısı 1 TL, İstanbul’da 120 TL” şeklinde yanıltıcı paylaşım yapan Tuzluca CHP Belediye Başkan Aday Adayı Bilgihan Ova’ya 1 milyon 400 bin TL idari para cezası kesti.

Bakanlık, 29 Haziran 2025’te yapılan paylaşım üzerine 30 Haziran’da Iğdır Merkez’de denetim başlattı.

Denetimlerde, CHP'li Ova’nın Çiftçi Kayıt Sistemi ve Hal Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmadığı, vergi mükellefiyeti bulunmadığı belirlendi.

Iğdır’da kayısının kilogram başına 35-40 TL, İstanbul’da ise 70-90 TL arasında satıldığı tespit edilirken, Ova, resmi tutanakta kayısıların 1 TL’ye satılmadığını, paylaşımda belirtilen ürünlerin sofralık değil, meyve suyu üretimine yönelik olduğunu kabul etti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, “Piyasa düzenini bozan ve kamuoyunu yanıltan bu tür girişimlere müsamaha göstermeyeceğiz. Üreticilerimizin emeğini değersizleştirenlere karşı tüm yaptırımları kararlılıkla uygulayacağız” dedi.