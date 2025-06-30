Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tatil yapan 27 yaşındaki A.İ.A., İznik Gölü’nde şişme botla açıldığı sırada akıntıya kapılarak mahsur kaldı. Genç turist, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Orhangazi ilçesi Çakırlı Mahallesi’ne tatil için gelen 27 yaşındaki A.İ.A., İznik Gölü’nde şişme botla açıldıktan sonra akıntıya kapılarak mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı İznik Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, A.İ.A.’yı mahsur kaldığı bölgeden kurtardı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı başarılı kurtarma operasyonuyla ilgili yaptığı paylaşımda, turistin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Ekipler, göl ve deniz gibi alanlarda güvenliğe dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.