Adıyaman’ın İmamağa Mahallesi Cuma Pazarı civarında bir evde tüpten kaynaklı yangın çıktı. Yangında evde bulunan bir kişi yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Adıyaman'da olay öğle saatlerinde yaşandı.

Evin mutfağında bulunan tüp henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Kısa sürede büyüyen yangın, evin büyük bir bölümüne sıçradı. Yangını fark eden çevre sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen 56 yaşındaki Hacı Mehmet K., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer vatandaşlara tüp ve doğalgaz kullanımı konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.