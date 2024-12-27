Üsküdar Üniversitesi tarafından 'Yaşlılık ve Yalnızlık' ana temasıyla düzenlenen 6. Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu'nda "Türkiye’de Yaşlıların Yalnızlığı: Araştırma Sonuçları" da açıklandı. Yalnız yaşayanların 2 yaşlıdan 1’i de yalnız hissettiğini belirtirken, her 10 yaşlıdan 7’si yalnız hissettiği verilerle ortaya kondu.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi tarafından “Yaşlılık ve Yalnızlık” ana temasıyla bu yıl altıncısı düzenlenen “Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu” Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda yapıldı.

ÜÜTV ve Üsküdar Üniversitesi Youtube hesabından da canlı yayınlanan kongrenin açılış konuşmalarını Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Sosyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı yaptı.

PROF. DR. NEVZAT TARHAN: “TÜRK KÜLTÜRÜNE, ANADOLU İRFANINA YAKIŞMAYAN BİR SONUÇ”

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Türk Dil Kurumu’nun tarafından seçilen "kalabalık yalnızlık" kelimesine atıfta bulunarak, “Kalabalık yalnızlık kelimesi, yılın kelimesi seçildi. Bu da çok sürpriz oldu aslında. Bizim kongrenin de temasına denk gelmesi iyi bir rastlantı oldu. Demek ki, kongreye olan ihtiyaç çok fazlaymış. Neden bu kelime seçildi Türkiye'de? Halbuki biz, toplum olarak, yapış yapış ilişkisi olan bir toplumuz. Çat kapı komşuya giden bir toplumuz. Niye böyle oldu? Niye kalabalık içinde yalnız hissediyorlar kendilerini? Bu, Türk kültürüne, Anadolu irfanına yakışmayan bir sonuç.” dedi.

YAŞLI İNTİHARLARI…

Yaşlı intiharlarının dünyada en çok olduğu yerin Japonya olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bu bütün dünyada artıyor. Bu acı bir gerçek, küresel bir gerçek. İngiltere'de, geçtiğimiz yıllarda evinde ölen bir kişi 3 yıl sonra evde ölü bulunuyor. Arayan soran olmamış. Manchester Üniversitesi ve BBC’nin yalnızlık ve mutluluk çalışması içerisinde yalnızlık sorusu soruyorlar. ‘Kendimi çok yalnız hissediyorum’ diyenlerin oranı 75 yaşın üzerinde %27, 16-24 yaş arasında %40. Yani 16-24 yaşındaki gençler çok yalnız hissediyorlar.” diye konuştu.

KORKUNUN ARTMASI, GÜVENİN AZALMASI YALNIZLIĞIN GÖRÜNEN PSİKOLOJİK SEBEPLERİ…

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Yalnızlığın artmasındaki en önemli şey, güven duygusunun zayıflaması toplumda. Güvenin zayıfladığı yerde kişi kendini yalnız hisseder. Güven, yakın ilişki yaşantılarında olur. İnsanın, ihanete uğramayacağından emin olması lazım. Biz daha önce aileye ‘sevgi yuvası’ diyorduk, şimdi ‘güven yuvası’ diyoruz. Bir insan nerede kendini güvende hissediyorsa orada huzurlu oluyor. Güvenin olduğu yerde korku azalıyor. Korkunun artması, güvenin azalması şu anda yalnızlığın en çok gözüken psikolojik sebeplerinden birisi.” dedi.

Dost kavramının, bizim kültürümüzdeki önemine de işaret eden Tarhan, “İngilizcede karşılığı yok "dost" kelimesinin. Türkçede "dost" kelimesinin karşılığı var.” ifadesinde bulundu.

“Kalabalık yalnızlık kelimesi, yılın kelimesi seçildi" diyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Niye kalabalık içinde yalnız hissediyorlar kendilerini? Bu, Türk kültürüne, Anadolu irfanına yakışmayan bir sonuç" dedi.

YAN ETKİSİ OLMAYAN İLAÇ DOSTLUK…

Güven zayıflayınca insanların içine kapandığını da dile getiren Tarhan, “Çocuğunu da böyle büyütüyor birçok anne baba. ‘Aman kimseye güvenme’ diye büyüdüğü zaman çocuk, yalnızlık ortaya çıkıyor. Güven sorununu giderecek çalışmalar yapılırsa, yalnızlıkla ilgili önemli bir kök nedene yaklaşmış oluruz diye düşünüyorum. Demek ki yalnızlık konusu gittikçe artan bir dert ama yan etkisi olmayan ilaç dostluktur. Ağrıyı keser, yan etkisi yoktur. Depresyona iyi gelir. Öyle bir ilaçtır ki dostluk, depresyona iyi gelir ama uyuşturmaz insanı. Ağrıyı keser, yan etki yapmaz. Yani öyle bir ciddi bir ilaç.” şeklinde konuştu.

PROF. DR. NAZİFE GÜNGÖR: “ÇAĞIMIZIN ÇOK ÖNEMLİ BİR SORUNSALI YALNIZLIK”

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör, çağımızın çok önemli bir sorunsalının yalnızlık olduğunu dile getirerek, “Özellikle modernleşme ve onunla birlikte başlayan kentleşme ile birlikte yalnızlık bir insani sorun, bir toplumsal sorun haline geldiğini düşünüyorum. Çünkü yığınların kentlere akın etmesiyle, kentlerde kalabalıkların oluşmasıyla, aslında yalnızlık da oluşmaya başladı ve insanlar yalnız da kalmaya başladılar. Aslında bu bir çelişki gibi görünüyor. Bir taraftan kalabalıkların içindesiniz ama öte yandan o kalabalıklar içinde herkes aslında bir yanıyla da yalnız.” dedi.

Türkiye genelinde 30 ilde 400’ü kadın 400’ü erkek 800 kişi ile yüz yüze görüşme yoluyla gerçekleştirilen araştırma, ilginç sonuçlar ortaya koydu.

En genci 60 yaşında olan katılımcıların “Ne kadar yalnız hissediyorsunuz?” sorusuna yüzde 34’ü ‘yalnız hissetmediğini’, yüzde 34’ü ‘ara sıra yalnız hissettiğini’, yüzde 32’si de ‘sık yalnız hissettiğini’ belirttiği kaydedildi.