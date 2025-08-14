Adana Büyükşehir Belediyesi, bir yandan rutin belediyecilik hizmetlerini sürdürürken, bir yandan da sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamındaki faaliyetlerine devam ediyor. Adana Büyükşehir Belediyesi, 120 balıkçıya 120 adet fanya ve 482 adet ip ağ hibe etti. Hibe töreni Karataş Limanı’nda gerçekleştirildi.ADANA (İGFA) - Törene Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cafer Boyraz, Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, Karataş Su Ürünleri Koop Başkanı Celal Safsoylu, Karataşlı balıkçılar, bürokratlar ve Karataşlılar katıldı.

Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, Silivri’de tutuklu bulunan Başkan Zeydan Karalar’ın Karataş ilçesine, ilçe tarihinde görülmemiş hizmetler gerçekleştirdiğini hatırlatarak, “Başkan Zeydan Karalar’ın kalbi, gönlü Karataş’la atar. Bugüne kadar Karataş’a yapılmamış hizmetleri gerçekleştirdi. Karataş’ın daha yaşanabilir bir ilçe haline gelmesi için çalıştı. Enerjisini, gücünü, ailesine ayıracağı zamanı hep halka hizmet için harcadı. Karataş’tan Silivri’ye yürekten, kalpten selam ve saygılarımızı gönderiyoruz” dedi.

Cafer Boyraz da üreticiye desteği sürdüreceklerini belirterek, Adana Büyükşehir Belediyesi olarak Karataş’a çok iş yapıldığını ve Karataş’a hizmeti sürdüreceklerini kaydetti. Karataş’a şu ana kadar yapılan hizmetlerle ilgili bilgi veren Cafer Boyraz, sözlerini Başkan Zeydan Karalar’a selam göndererek bitirdi

Karataş Su Ürünleri Koop Başkanı Celal Safsoylu da balıkçılara destek veren Adana Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.