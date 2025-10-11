Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Lokantası, üniversite öğrencilerinin yoğun yaşadığı Güzelyalı Mahallesi’nde hizmete girdi.ADANA (İGFA) - Emekli vatandaş Hasan Aksoy’un Kent Lokantası için Başkan Zeydan Karalar’a ve emeği geçenlere teşekkür ettiği konuşmasıyla başlayan açılış, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer’in hitabıyla devam etti.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SAĞLIKLI, LEZZETLİ VE UYGUN FİYATA YEMEK

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak sadece rutin işleri yapan bir belediye olmadıklarını açıklayan Güngör Geçer; “Biz zor günlerde halkının yanında duran, her koşulda dayanışmayı büyüten bir belediyeyiz. Bugün burada Zeydan Karalar Başkanımızın sizlere verdiği sözlerden birini daha hayata geçirmenin gururu ve sevincini yaşıyoruz. Beyazevler Mahallesi’nde açtığımız Kent Lokantası, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biridir. Burada haftanın 5 günü 3 çeşit yemek çıkarılacak. Özellikle bu bölgede yaşayan üniversite öğrencilerimize önemli destek olacak. Öğle yemeği sadece 65 liraya verilecek. Bugünün ekonomik koşullarında bu rakam gerçekten önemli bir dayanışma örneğidir. Kent Lokantası’nda, öğrencilerimizin yanı sıra yalnız yaşayan emeklilerimiz, asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaşlarımız ve ihtiyaç sahipleri de yemek yiyebilecek. Herkesin sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı yemeğe ulaşması bizim için bir sosyal sorumluluktan öte vicdan borcudur.”