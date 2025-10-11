Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) tarafından düzenlenen 18. İstanbul Hazır Giyim Konferansı’nın ikinci ve son günü yapılan ‘B2B İkili İş Görüşmeleri’ kapsamında global alım grupları, Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformları ve yerli üreticiler bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile gerçekleştirilen organizasyonda bu yıl bin 500’ün üzerinde görüşmenin yapıldığını söyleyen TGSD Başkanı Toygar Narbay, “Maliyet baskısı rekabetçiliğimizi azaltsa da üretim kalitemiz, tasarım kabiliyetimiz, inovatif yönümüz, lojistik gücümüz ve yakından tedarik avantajımız sayesinde Türkiye hala global alım gruplarının öncelikli tercihlerinden biri olmaya devam ediyor” dedi.
Küresel alım grupları Türkiye’nin yerli üreticileriyle bir araya geldi
Akaryakıt zam ve indirimleri artık bildirim yapıldığı gün sonunda uygulamaya girecek
İçeriği Görüntüle
Trend Haberler
Bayburt'tan Filistine destek mitingi
Bağcılarda “Nehirden denize özgür Filistin ”yürüyüşü
İzmir Menderes’te korkunç kadın cinayeti
Polis memuru, Hıdırnebi Yaylası'nda uçuruma düştü.
MTTB Bayburt Teşkilatı,GAZZE’DE yaşanan drama dikkat çekti
Bayburt’ta tezgâhlarda kış lezzetleri yerini aldı