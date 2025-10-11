10. Şehir Tiyatroları Festivali, 13 Ekim 2025 Pazartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın sahneleyeceği Claude Magnier’in yazdığı Ersin Umulu’nun yönettiği komedi türündeki ‘Oscar’ isimli oyun ile başlıyor. 5 Kasım 2025 Çarşamba günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın sahneleyeceği ‘Üç Jokerli Konken’ ile son bulacak festival kapsamında 19 şehir tiyatrosu ekibi 22 oyun sahneleyecek.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Şube Müdürü Melih Rahmi Akyol ‘ 24 gün sürecek görsel şölende tüm Adanalıların Tiyatro’ya doyacağını belirtirken; tüm hemşerilerini koltuklarını doldurmaya davet etti. Akyol; Çalışmalarının artarak devam edeceğini, festival kapsamındaki oyunların ise tüm Adanalılara ücretsiz sahneleneceğini söyledi. Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Sayın Mahmut Gögebakan’a ve sanata verdiği değerlerden dolayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar’a çok teşekkür etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Önder Özcan ise şimdiden tüm ekiplere şehirlerimize ‘hoşgeldiniz’ derken; Adana gibi sanatla yoğrulmuş bir şehrin böyle bir festivale sahip çıkmasından dolayı sevindiklerini belirtip ;Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Sayın Mahmut Gögebakan’a ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar’a teşekkürlerini iletti.

24 gün sürecek görsel şölende İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Claude Magnier’in yazdığı, Ersin Umulu’nun yönettiği ‘Oscar’ isimli oyunu; Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu W. Shakespeare’nin yazdığı, Hakan Çimenser’in Yönettiği ‘Bahar Noktası’ isimli oyunu; K.K.T.C Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu İzel Seylani’nin yazıp yönettiği ‘Kartal Yuvası ‘ isimli oyunu; Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları W. Shakespeare'nin oyunlarından Başar Sabuncu tarafından uyarlanan ve Yiğit Sertdemir tarafından yönetilen ‘Bir Ata Krallığım’ isimli oyunu; Giresun Belediye Şehir Tiyatrosu Aziz Nesin’in yazdığı Erdal Yıldırım’ın yönettiği ‘Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’ isimli oyunu; Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu Antik oyun yazarı Sofoklesin yazıp Fırat Demirağ’ın yönettiği ‘Antigone’ isimli oyunu; Alanya Belediye Şehir Tiyatrosu Nejat Koper’in yazıp yönettiği ‘Bir Acayip Resmigeçit’ isimli oyunu; Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu Ray Bradbury’in yazıp Aydın Sigalı’nın yönettiği ‘O Güzelim Kaymaklı Dondurma Rengi Elbise’ isimli oyunu; Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Fırat Üste’nin yazıp Yakup Çağlayan’ın yönettiği ‘Matmazelin Kedisi’ isimli oyunu; Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Slavomir Mrozek yazıp Sinan Küçüköz’ün yönettiği ‘Sığıntılar’ isimli oyununu; Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Haşmet Zeybek’in yazdığı Volkan Özgömeç’in yönettiği ‘Düğün Ya Da Davul’ isimli oyunu; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Şahin Ünal’ın yazdığı Kubilay Karslıpğlu’nun yönettiği ‘Totem Felsefesi’ isimli oyunu; Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu Ilan Hatsor’un kaleme aldığı M. Mert Ertürk’ün yönettiği ‘Maskeliler’ isimli oyunu; Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Ray Cooney’in yazıp Yavuz Tekin’in yönettiği ‘Komik Para’ isimli oyunu; K.K.T.C Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Yaşar Ersoy’un yazıp yönettiği ‘Aşk İçinde Mahpushane’ isimli oyunu; yine ev sahibi ekip Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Aziz Nesin’in yazdığı Önder Özcan’ın yönettiği ‘Bir Takım Azizlikler’ isimli oyunu, Eskişehir Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Aziz Nesinin hikayelerinden uyarlanan Elçin E. Karaahmet’in yönettiği ‘Zamazingo’ isimli oyunu; Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Birgül Yeşiloğlu Güler’in yazdığı Kenan Şensoy’un yönettiği ‘Koca Nasrettin’ isimli oyunu; ve kapanışta ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Petra Blume’nin yazdığı Erkan Taşdöğen’in yönettiği ‘Üç Jokerli Konken’ isimli oyunu sahneleyecekler.