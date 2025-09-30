İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Eylül 2025’te İzmir Balçova’da Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlenen saldırıda yaralanan Polis Memuru Ömer Amilağ’ın şehit düştüğünü duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından acı bir haberi paylaştı.



8 Eylül 2025’te İzmir’in Balçova ilçesi Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği’ne düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Polis Memuru Ömer Amilağ'ın tedavi gördüğü hastanede şehit düştüğünü duyuran Bakan Yerlikaya, paylaşımında, “Milletimizin başı sağ olsun Kahraman şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun” ifadelerine yer verdi.

Hatırlanacağı gibi olay, 8 Eylül’de polis merkezine baskın yapan saldırganların açtığı ateş sonucu gerçekleşmişti.

Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile mahalle sakini Galip Güleç yaralanmıştı.

