Southern Connecticut State Üniversitesi’nden Prof. Dr. Olcay Yavuz, ABD’de üniversiteye kabul sürecinin ortaokuldan itibaren hazırlandığını belirtti. Harvard ve Yale gibi okullara girmek için gönüllülük, liderlik, sanat ve spor faaliyetlerinin kritik olduğunu vurguladı.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - Southern Connecticut State Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Olcay Yavuz, ABD’de üniversite başvuru sürecinin Türkiye’den farklı işlediğini ve öğrencilerin ortaokuldan itibaren hazırlanması gerektiğini ifade etti.

New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli'ye konuşan Prof. Dr. Yavuz, Harvard, Yale, MIT gibi prestijli üniversitelere kabul için sınav puanlarının yanı sıra gönüllülük, spor, sanat, liderlik faaliyetleri ve kişisel makalenin (College Essay) belirleyici olduğunu vurguladı.

BAŞVURU SÜRECİ VE HAZIRLIK

Başvurular, 11. sınıfın sonunda, 1 Ağustos’ta açılan Common Application platformu üzerinden yapılıyor. Öğrencilerin lise boyunca 10 farklı aktiviteyi (spor, sanat, bilim kulüpleri, gönüllülük, staj) detaylandırması gerekiyor.

“Ortaokuldan itibaren bu faaliyetlere katılmayanlar, lise sonunda bu bölümleri doldurmakta zorlanır” diyen Prof. Dr. Yavuz, 650 kelimelik kişisel makale ise öğrencinin tutkularını, hayallerini ve katkılarını anlatma fırsatı sunduğunu anlattı.

SINAV VE AKADEMİK HAZIRLIK

ABD’de tek sınav yerine yılda 7 kez yapılan SAT ve ACT sınavları kullanıldığını ve öğrencilerin 11. ve 12. sınıfta 14 kez sınava girme şansına sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yavuz, matematikte erken hazırlığın önemine dikkat çekerek, “8. sınıfta pre-algebra alan öğrenciler, lisede iki yıl önde başlıyor” dedi. Başvurularda iki öğretmen ve bir danışmandan alınan üç tavsiye mektubu gerektiğini söyleyen Yavuz, öğrencilerin LinkedIn, profesyonel Instagram veya kişisel web sitesi gibi dijital portföylerle kendilerini tanıtmalarının önemini vurgulayarak, uygunsuz sosyal medya paylaşımlarının burs kaybına yol açabildiğini belirtti.

”BURS FIRSATLARI

Prof. Dr. Olcay Yavuz, devlet üniversitelerinin yıllık ücretinin 10-15 bin dolar olduğunu, ihtiyaç ve başarı burslarıyla eğitim maliyetinin düşürülebileceğini kaydetti.

Okul birincilerinin çoğu üniversitede ücretsiz okuma şansı bulurken, belgesiz öğrenciler de özel burslara başvurabildiğini belirten Prof. Dr. Yavuz, ailelere erken hazırlık çağrısı yaparak, “Çocuklarınızı ortaokuldan itibaren kulüplere, gönüllülük projelerine, spor ve sanata yönlendirin. 11. sınıfta başvuru dönemine gelindiğinde geç olabilir. ABD sistemi, sadece akademik başarıyı değil, liderlik ve toplumsal katkı potansiyelini değerlendiriyor” dedi.

PROF. DR. OLCAY YAVUZ KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Matematik Bölümü mezunu olan Yavuz, gençliğinde Work & Travel programıyla Alaska’da balık fabrikalarında çalıştı. Kazandığı parayla New York’a giderek psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında yüksek lisans yaptı. Ardından New Jersey Rutgers Üniversitesi’nde eğitim yönetimi doktorasını tamamladı. Yaklaşık 10 yıldır Connecticut Devlet Üniversitesi’nde görev yapan Yavuz, geçtiğimiz aylarda profesör unvanı aldı. Türkiye kökenli en genç profesörlerden biri olabileceğini belirten Yavuz, aynı zamanda üç çocuk babası.