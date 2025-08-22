Bursa'da Yenişehir Belediyesi, ilçedeki çocuklara Osmangazi Millet Bahçesi’nde açık hava sinemasıyla nostaljik bir hafta sonu yaşattı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Yenişehir Belediyesi, güzel bir yaz akşamında vatandaşlara keyifli anlar yaşatmak için Açık Hava Sineması etkinliği düzenledi.

Osmangazi Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, geçmiş yılların nostaljik sinema geleneği yeniden canlandırıldı. Geçtiğimiz hafta sonu “Buz Devri 5: Büyük Çarpışma” ve “Haydi Tut Elimi” filmleri dev ekranda izleyicilerle buluştu. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte açık havada film izlemenin keyfini yaşadı.

ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU HER ŞEYDEN DEĞERLİ

Çocukların yüzlerini güldüren organizasyonla ilgili değerlendirmede bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Geçmişte olduğu gibi Açık Hava Sineması’nı ilçemize getirerek eskileri yad ettik. Çocuklarımızın mutluluğu bizim için her şeyden değerli. Onların bir tebessümü dahi bizlere yeter” dedi.