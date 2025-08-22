Sağlık Bakanlığı, her yıl 200-300 yurtdışı kaynaklı sıtma vakası bildirildiğini, bunların yüzde 75’inin P. falciparum türünden olduğunu açıkladı. Keşan’da düzenli sıtma taramaları devam ederken, yurtdışı seyahat öyküsü olanlar erken tanı için uyarıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’de yerli sıtma bulaşı sona erse de yurtdışı kaynaklı sıtma vakaları görülüyor.

Yılda ortalama 200-300 vaka bildiriliyor ve bunların yüzde 75’i, özellikle Afrika ülkelerinden gelen veya bu bölgelere seyahat eden kişilerde tespit edilen Plasmodium falciparum türünden kaynaklanıyor.

Erken tanı ve hızlı müdahale, bu vakalarda hayati önem taşıyor.

Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi, sıtma ile mücadele kapsamında kurum personeline yönelik tarama gerçekleştirdi.

Yetkililer, Keşan merkez ve köylerinde her ay düzenli sıtma sağlık taramalarının sürdürüleceğini belirtti.

Yurtdışı seyahat öyküsü olan vatandaşlara, sıtma belirtilerini ciddiye almaları ve erken tanı için sağlık kuruluşlarına başvurmaları çağrısı yapıldı.