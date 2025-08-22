1 Eylül'de bağımsızlığının 34'üncü yılını kutlayacak olan Özbekistan’ın Bursa Fahri Konsolosu, iş insanı Ali Baklan, yayınladığı mesajında, Mirziyoyev'in liderliğinde yeni Özbekistan'ın 'üçüncü rönesans' vizyonu doğrultusunda büyük bir kararlılıkla hedeflerine ilerlediğini söyledi.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin dost ve kardeş ülkelerinden Özbekistan 1 Eylül 2025 Pazartesi günü bağımsızlığının 34. yılını kutlayacak. Yaklaşın 37 milyonluk nüfusu, zengin doğal kaynakları ve tarımsal üretimi ile Orta Asya’nın merkezinde yer alan ve bölgenin parlayan yıldızı durumunda olan Özbekistan, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev liderliğinde büyümesini sürdürüyor.

Özbekistan’ın Bursa Fahri Konsolosu, iş insanı Ali Baklan, Özbekistan’ın bağımsızlık günü nedeniyle yayınladığı mesajda, “Ortak tarih, dil ve kültür temelinde geçmişten günümüze kadar uzanan kadim kardeşlik bağlarımızın olduğu Özbekistan’ın 34. bağımsızlık yıldönümünü tebrik ediyorum. Yakın komşuluk ilişkileriyle Bölgenin huzur adası olmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev’in liderliğinde Yeni Özbekistan, ‘Üçüncü Rönesans’ vizyonu doğrultusunda büyük bir kararlılıkla hedeflerine ilerliyor” dedi.

Baklan, yaklaşık 5 yıldır Özbekistan’ın Bursa Fahri Konsolosluğu görevini yerine getirdiğini, fahri konsolosluk görevi öncesinde Özbekistan’da önemli yatırımlar yaptıklarını, ihracata yönelik meyve ve aromatik bitkilerin yetiştirdiklerini, konserve fabrikalarının bulunduğunu, bunlara ek olarak yakın zamanda ketçap ve mayonez ile muhtelif sosların üretimi de gerçekleştireceklerini belirtti.

Özbekistan’da yatırımcılara önemli imkanlar sunulduğunu ifade eden Özbekistan’ın Bursa Fahri Konsolosu, iş insanı Ali Baklan, “Sayın Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in liderliği, dirayetli politikaları ve vizyonu sayesinde, valilikler, ilçe yönetimleri, belediyeler olmak üzere devletin tüm kademeleri yatırımcılara büyük destek sunuyor. Bu desteği bizzat yerinde görmekte ve teyit etmekteyim. Haziran ayında yapılan Taşkent Uluslararası Yatırım Forumunda ayrıca geçen hafta düzenlenen iş adamlarıyla görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyoyev yatırım imkanlarının daha da geliştirilmesine dönük önemli müjdeleri vermiştir. Bir iş insanı olarak sık sık yurt dışına farklı ülkelerde de bulunuyorum. Diğer ülkelerdeki yatırımcılarla yaptığımız görüşmelerde Özbekistan’ın adını daha sık duyar hale geldim. Özbekistan’a yönelik bu olumlu ilgi, ülkenin son yıllarda yatırım ortamında gerçekleştirdiği köklü dönüşümün bir sonucudur” diye konuştu.

Sözlerinin sonunda, “Özbekistan’ın ‘Ata Yurdumuz’ olması ve Orta Asya’nın yükselen yıldızı haline gelmesi, Türk yatırımcıların da dikkatini çekmektedir” diyen Baklan, mesajını da, “Özbekistan Cumhuriyeti’nin Bursa Fahri Konsolosu olarak, tüm Özbek halkını saygı ile selamlıyor, Bağımsızlık Bayramlarını kutluyorum” ifadelerini kullandı.