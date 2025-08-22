Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelinde daha güvenli bir trafik ortamı için çizgi ve uyarı levha montaj çalışması gerçekleştiriyor. Yaya güvenliğinin ön planda tutulduğu çalışmalarla yollar daha güvenli hale geliyor.

ORDU (İGFA) - Ordu’da yaya ve araç güvenliğini sağlamak amacıyla çizgi ve trafik levhası montaj çalışması devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından 19 ilçede yürütülen çalışmalar kapsamında kamu kurumları çevreleri başta olmak üzere silinen yol çizgileri ve yaya geçitleri ile deforme olan trafik işaretleri, ilgili kurum ve kuruşlarla iş birliği içerisinde kontrol edilerek eksiklikler gideriliyor.

EKİPLER YAYA VE ARAÇ GÜVENLİĞİ İÇİN GECE-GÜNDÜZ İŞ BAŞINDA

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 2025 yılında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 500 km’yi aşkın yol şerit çizgi çalışması, 154 metrekare yaya geçidi çalışması, trafik ışıkları ve levhaların bakım onarımlarının yanı sıra 37 sinyalizasyon arızası da onarılarak hizmete sunuldu. Yapılan bu uygulamayla yaya ve araç trafiğinin daha sağlıklı işlemesi, oluşabilecek kazaların da önüne geçilerek can ve mal güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.

Öte yandan ekipler belirlenen program dâhilinde 19 ilçede çalışmalara ara vermeden devam edecek.