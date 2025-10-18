9. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri, yarın Adana Kozan’da yapılacak.ADANA (İGFA) - Güreşlerle ilgili basın toplantısı Adana Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya; Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Adana Güreş İl Temsilcisi Miktad Birer, Türk Güreş Vakfı Adana Şube Başkanı Mustafa Dönmez, ⁠Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Caner Taymış, MHK Başkan Yardımcısı Hüseyin Başçı katıldı.

KOZAN BELEDİYESİ İLE BİRLİKTE YAPMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

Basın mensuplarının yoğun katılım gösterdiği toplantıda, Adana Büyükşehir Belediyesi olarak spora destek verdiklerini anlatan Başkan Vekili Güngör Geçer, güreşleri Kozan Belediyesi ile birlikte yapmalarının önemine değindi. Geçer şunları söyledi: “Sporun siyaseti olmaz, orada birleşiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen güreşlerde Kozan’a yüzlerce sporcu geldi. Ata sporumuz olan güreşe destek vermeyi sürdüreceğiz.”

ETKİNLİKLERİN VE FESTİVALLERİN BİTMEDİĞİ ŞEHİR ADANA

Güngör Geçer, Adana’da etkinliklerin, organizasyonların ve festivallerin bitmediğini, Altın Koza Film Festivali’nin ardından Lezzet Festivali’nin yapıldığını, şu anda Şehir Tiyatroları Festivali’nin sürdüğünü ve İsmet Atlı Karakucak Güreşleri gibi önemli bir spor etkinliğini yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

ZEYDAN KARALAR BAŞKANIMIZA SÖYLEDİK VE GÜREŞLER YENİDEN BAŞLADI

Kozan Belediye Başkanı ve Adanalı Efsane Güreşçi İsmet Atlı’nın yeğeni Mustafa Atlı da güreşlerin 9 yılda iki kez kesintiye uğradığını ama yeniden başlatmak için aile olarak Başkan Zeydan Karalar’la görüştüklerini anlatttı. Mustafa Atlı; “Zeydan Karalar; Ama’sız, fakat’sız, lakin’siz tamam dedi ve güreşleri birlikte yapmaya başladık. Biz sanatın, sporun ve eğitimin siyaset üzeri olduğunu her zaman söylüyoruz. Ben bugün hem Kozan Belediyesi’ni hem Atlı Ailesi’ni temsilen buradayım” dedi.

Basın toplantısında İsmet Atlı ile ilgili video gösterimi de yapıldı. Diğer katılımcıların güreşlerle ilgili bilgi verdiği toplantı soru cevap bölümü ile sona erdi.

Türk Güreş Vakfı Adana Şube Başkanı Mustafa Dönmez, Başkan Vekili Güngör Geçer’e, Türk Güreş Vakfı Adana Şubesi forması hediye etti.

Geçen yıl 650 güreşçinin mücadele ettiği İsmet Atlı Karakucak Güreşleri’ne bu yıl 800 ile 1000 arasında sporcunun katılması bekleniyor. Toplam 528 bin 200 lira ödül dağıtılacak. Davet edilen kafilelere ise toplam 1 milyon 35 bin lira verilecek. Sporculara ücretsiz tişört, çanta, havlu dağıtılacak.

Güreşlere; federasyondan, eski milli güreşçilerden, Avrupa ve Dünya şampiyonlarından konuklar katılacak.