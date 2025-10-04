Adana Lezzet Festivali’nin 9’uncusunun tanıtımı gerçekleştirildi.ADANA (İGFA) - Adana Valiliği himayesinde Adana Büyükşehir Belediyesi, dört merkez ilçe belediyesi ve oda başkanlarının katkılarıyla düzenlenen 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin İstanbul'daki basın toplantısı; Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve Festival Yürütme Kurulu’nun ev sahipliğinde, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Seyhan Belediyesi Başkan Vekili Hasibe Akkan, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütçü, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ile çok sayıda konuğun ve medya mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

10-11-12 Ekim 2025’te “Kuşaktan Kuşağa” temasıyla Merkez Park’ta lezzet tutkunlarını misafir etmek için gün sayan festivalin tanıtım toplantısı, Ortaköy'deki Feriye'de düzenlendi.

Fulya Öztürk’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, Festival İçerik Sorumlusu Gökmen Sözen, Merkez Park ana sahnesinde ziyaretçileri bekleyen etkinliklere dair sunum gerçekleştirdi.