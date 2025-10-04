Adana Büyükşehir Gündüz Bakımevlerinde kalan çocukların ebeveynlerine önemli konularda eğitim verildi.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı gündüz bakımevlerinde öğrenim gören çocukların velilerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

İki oturum halinde gerçekleştirilen programda velilere; “Çocuklarda Sağlıklı Sınırlar, Çocukların Bedensel Söz Hakları ve Akran Zorbalığı” konularında eğitim verildi.

Seminer; velilerin ve öz bakım verenlerin konuya ilişkin bilinç ve farkındalık düzeyini artırmak, çocukların duygusal ve sosyal becerilerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.