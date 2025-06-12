Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 63’üncüsü düzenlenecek olan ‘Tarihi Çalı Güreşleri’nde, 40’ı başpehlivan olmak üzere yaklaşık 800 pehlivan er meydanında altın kemer için ter dökecek.BURSA (İGFA) - Bursa’nın sporda da marka kent olması için projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, ata sporlarının yaşatılması için desteklerini de sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 63. Tarihi Çalı Güreşleri, binlerce yağlı güreş tutkununu 29 Haziran Pazar günü bir araya getirecek.

Baş, baş altı, deste ve tozkoparan gibi 14 farklı kategoride mücadele edecek sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya rekabet edecek. 40’ı başpehlivan olmak üzere yaklaşık 800 pehlivanın kıspet bağlayıp er meydanına çıkacağı güreşlerde, aralarında Fatih Atlı, İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil, Mustafa Taş, Orhan Okulu, Osman Aynur, Recep Kara ve Yusuf Can Zeybek gibi başpehlivanlar da Çalı’da altın kemer için mücadele edecek.

Bu yıl 63’üncüsü yapılacak olan Çalı güreşlerinin çıtasını her geçen sene daha yukarıya çıkarmak için çalıştıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Çalı Güreşleri’nin Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi iş birliğinde yapılacağını açıkladı.

Çalı güreşlerinde her geçen yıl kaliteyi artıracaklarını belirten Başkan Bozbey, “Geçen sene ‘Çalı Güreşleri'ni ikinci Kırkpınar yapacağız’ demiştim. Bu doğrultuda çalışıyoruz ve bu sene daha iddialı bir organizasyon hazırlandı. Çalı Güreşleri'ni en az Elmalı, Kurtdereli gibi güreşlerle eşdeğer hale getirmek istiyoruz. Ata sporumuza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Tüm güreşseverleri 29 Haziran Pazar günü Çalı Güreşleri’ne davet ediyorum” diye konuştu.