Bursa’da iş dünyasının önde gelen temsilcileri, toplumsal cinsiyet eşitliği için 8. Gücümüz Eşitliğimiz Zirvesi’nde bir araya geldi. UN Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu’nun 16 Eylül 2025 tarihinde Villa Verde ev sahipliğinde düzenlediği Zirve bu yıl veriler ve hedefler ışığında eşitlik yolculuğunda şirketlerin rolünü masaya yatırdı.BURSA (İGFA) - 2016 yılında UN Global Compact Türkiye’ye bağlı olarak BUİKAD, BUSİAD ve Yeşim Grup koordinatörlüğünde, KalDer’in desteğiyle kurulan Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu’nun 8. Gücümüz Eşitliğimiz Zirvesi, bu yıl “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Aynası: Veriler ve Hedefler” başlığı ile gerçekleştirildi.

Kadınların iş dünyasındaki temsiliyetini güçlendirmeyi amaçlayan ve bu yıl hedef belirleme, veri toplama ve raporlama konularına odaklanan 8. Gücümüz Eşitliğimiz Zirvesi’nin açılışı Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Ürkmez tarafından hoş geldiniz konuşmalarıyla yapıldı. Ardından UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güliz Öztürk açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Güliz Öztürk konuşmasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir kurumun tek başına başarabileceği bir hedef değil, kolektif bir yolculuk olduğunu vurgulayarak “Türkiye iş dünyasında kadınların temsiline baktığımızda hâlâ kırılması gereken cam tavanlar, aşılması gereken ‘kırık basamaklar’ olduğunu görüyoruz. Gücümüz, eşitliğimizden geliyor; bu güçle birlikte hareket ederek iş dünyasında dönüşümü hızlandırabiliriz.” dedi. Öztürk, toplumsal cinsiyet eşitliğinin artık yalnızca bir insan hakları meselesi değil; aynı zamanda yatırımcıların, müşterilerin ve genç yeteneklerin şirketlerden beklentisi olduğunun altını çizdi. Öztürk, verilerin şirketlere yalnızca nerede olduklarını değil, aynı zamanda nereye gitmeleri gerektiğini de gösterdiğini söyleyerek “Veriler yalnızca tabloları doldurmak için değil, şirketlerin ve toplumun dönüşümünü hızlandırmak için vardır.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleşen “Hedef Belirleme, Veri Toplama ve Raporlamada Şirket Örnekleri” oturumunda KalDer Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Ürkmez’in moderatörlüğünde; Anadolu Efes Grup İnsan Kaynakları Direktörü Banu Artüz, Karsan İnsan Kaynakları Direktörü Mücahit Korkut, Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Özge Benel ve Akbank Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı & Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Hakkaniyet Lideri Şebnem Muratoğlu konuşmacı olarak yer aldılar.

Ana tema konuşmacısı %30 Kulübü Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Melsa Ararat, toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmada adalete erişimin önemine dikkat çekerek Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu’nun 2026 için ana temasının tüm kadınlar ve kız çocukları için adalete erişimi sağlamak ve güçlendirmek olduğunu belirtti. Kapsayıcı ve eşitlikçi hukuk sistemlerini teşvik etmenin, ayrımcı yasa, politika ve uygulamaları ortadan kaldırmanın ve yapısal engelleri ele almanın gerekli olduğunu vurgulayan Ararat, hukuk ve adalet sistemindeki kadın temsiline ilişkin veriler paylaşarak “Ölçemediğiniz şeyi değiştiremezsiniz.” dedi.

Katkıları için konuşmacılara ve etkinlik sponsoru Villa Verde ile Foto Ender’e “Çağdaş Eğitim Kooperatifi Kır Çiçekleri Okusun Diye” kampanyasına yapılan bağış sertifikaları takdim edildi.