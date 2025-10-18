Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi ışığında, bilim ve teknoloji tutkunlarını büyük bir heyecanla 3 gün boyunca bir araya getirecek 7’nci Kayseri Bilim Festivali’nin açılışını yaptı. Büyükkılıç, festivalde SOLOTÜRK’ün Kayseri semalarında nefes kesen bir gösteri uçuşu yapacağını ve Türkiye’nin uzayda görev alan 2’nci Astronotu Tuva Cihangir Atasever’in konuk olacağını kaydederek, Kayseri’nin, bilimin şehri olduğunu vurguladı.KAYSERİ (İGFA) - Yerel yönetim anlayışını modern, yenilikçi, bilim ve teknolojiyi merkeze alan ve insan odaklı bir hizmet vizyonu ile yeniden şekillendiren ve Türkiye’de ‘Kayseri Modeli Belediyecilik’ imajını hafızlara kazıyan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, örnek gösterilen dev organizasyonları hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Kayseri Bilim Festivali’nin 7’ncisi Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında coşkulu bir açılış töreni ile başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene Başkan Büyükkılıç’ın yanı Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy, 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğgeneral Volkan Ersun Acar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları ve öğrenciler başta olmak üzere çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Büyükkılıç, festival alanına gelişinde, Konya Bilim Merkezi’nin insansı robotu Festman ile selamlaştı. Açılış töreninde yaptığı konuşmada, etkinliğin hayırlı olması temennisinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Malumunuz 5 tane üniversitesi olan, bilimin merkezi olan bir güzel şehirden bahsediyoruz. 75 bin üniversite öğrencisi ile 325 bin ortaöğretim öğrencisi ile adeta dinamik bir nüfus, dinamik bir yapı arz eden Kayseri’mizde, adeta 6 bin yıl önce Kültepe Kaniş-Karum’da ortaya çıkan tabletlerde bilimle ilgili, yazılarla ilgili, para ile ilgili, çeklerle, senetlerle ilgili ortaya çıkan tabletlerden anladığımız gibi Kayseri bu işlerin merkezi” diyerek kadim şehir Kayseri’yi anlattı.

Başkan Büyükkılıç, konuşmasında bu merkezi günün koşullarına uygun şekilde, daha da gençlere sahip çıkacak ve onları yüreklendirecek anlayışla gün yüzüne çıkarmaya gayret ettiklerini dile getirerek, “Üniversitelerimizle, kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalar ile adeta insanların hayatını kolaylaştıran, insanların bilinçlenmesini sağlayan bir yapı arz etmeye gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.