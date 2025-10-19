Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında Eylül ayında 616 firma için izin belgesi düzenledi. 22 firmanın talebine yönelik de dahilde işleme izin belgeleri iptal edilirken, 1 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğlerle, 2025 yılı Eylül ayına ilişkin ticaret belgeleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Eylül ayına ait Dahilde İşleme İzin Belgeleri (D1), Yurt İçi Satış ve Teslim Belgeleri (D3), Hariçte İşleme İzin Belgeleri (H1) ile iptal edilen belgelerin listelerini Resmi Gazete’de duyurdu.

Buna göre, geçen ay 616 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 1 firmaya hariçte işleme izin belgesi, 11 firmaya ise yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Firma talebine istinaden 22 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.

Söz konusu tebliğlere ulaşmak için aşağıdaki listelerin linklerine tıklayabilirsiniz.

–– 2025 Yılı Eylül Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi –– 2025 Yılı Eylül Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi –– 2025 Yılı Eylül Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi –– 2025 Yılı Eylül Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi