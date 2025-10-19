Edirne'de Yenikarpuzlu Belediyesi’nin yeni itfaiye aracı,düzenlenen törenle hizmete girdi. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe olarak verilen araç, beldeye kazandırıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Yenikarpuzlu Meydanı’nda gerçekleşen törende konuşan Belediye Başkanı Ahmet Köprü, aracın temininde emeği geçen Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Vahap Seçer ile Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan’a teşekkür etti.

Başkan Köprü, “Yeni itfaiye aracımızla birlikte olası yangınlara daha hızlı ve etkin müdahale edeceğiz. Beldemizin güvenliği için önemli bir adım atmış bulunuyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurban kesimiyle yeni itfaiye aracı hizmete alındı.

Törene Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda belde sakini katıldı.