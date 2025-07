Sinemaseverleri 25 Temmuz Cuma günü vizyona girecek yeni filmler bekliyor. İSTANBUL (İGFA) - Yeniden vizyona girecek Aşıklar Şehri (La La Land)’in yanı sıra sıra vizyonun yeni filmleri Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar (The Fantastic Four: First Steps), The Final Party, Herkes Ölecek (Everyone Is Going to Die), İntikam Operasyonu (Long Gone Heroes), Ne Halt Ettiğinizi Biliyorum! (What Marielle Knows), Şeytanla Bakışma (Don't Look at the Demon), Mihrez 4 ve Dirsek sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.

Stan Lee ve Jack Kirby tarafından yaratılan Marvel Comics süper kahraman ekibi Fantastik Dörtlü'nün yeni film uyarlaması Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar (The Fantastic Four: First Steps), 1960’lardan ilham alan retro-fütüristik bir dünyada geçiyor. Kahraman kimlikleri ile aile bağlarını dengelemek zorunda kalan Marvel’ın İlk Ailesi (Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm ve Ben Grimm) , Galactus adlı açgözlü bir uzaylıdan ve onun gizemli habercisi Gümüş Sörfçü ile karşı karşıya geliyor. Galactus’un dünyayı ve içindeki herkesi yok etme planı zaten yeterince korkutucuyken, işler aniden çok daha kişisel bir boyuta taşınıyor.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Damien Chazelle’nin üstlendiği; Ryan Gosling, Emma Stone ve John Legend’lı kadrosuyla çok beğenilen romantik müzikal Aşıklar Şehri (La La Land), yeniden vizyona giriyor. Hayatlarında yön bulmaya çalışan Sebastian ve Mia'nın yolları, Los Angeles'ta trafiğin sıkışık olduğu bir gün kesişir. Her ikisi de sanat tutkunu olan bu iki insan, hayallerini gerçekleştirme yolunda düşe kalka ilerlemektedir. Bu iki insanın kalpleri birbiri için atmaya başladığında ortaya çıkan manzarayı hayat şartları bozacak, onları yavaş yavaş hayallerinden uzaklaştırmaya başlayacaktır.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Bilal Kalyoncu'nun üstlendiği haftanın korku filmlerinden The Final Party, okul partisine gittiklerinde kendilerini bir kabusun içerisinde bulan bir grup öğrencinin hikayesini konu ediniyor. Mezuniyet öncesi okul partisi düzenlendiğini öğrenen burslu öğrenciler, partiye katılmaya karar verir. Okulda türlü zorbalığa uğrayan burslu öğrenciler, partiye gittiklerinde zengin seçkinlerin karanlık çocukluk travmaları üzerine harekete geçerek yarattıkları bir terör gecesiyle karşı karşıya kalırlar. Kendilerini korkunç bir tuzağın içinde bulan öğrenciler, şafak vaktine kadar kaos ve şiddetten sağ çıkmak için mücadele eder.

Haftanın gerilim filmlerinden Herkes Ölecek (Everyone Is Going to Die), bir baba ve kızın başından geçen olayları konu ediniyor. Bir baba, yabancılaşmış kızı Imogen ile barışmaya çalışır ve onu bir doğum günü yemeği için lüks evine davet eder. Ancak evleri, av tüfekleriyle silahlanmış iki garip, maskeli kişi tarafından istila edildiğinde, ölümcül bir kedi-fare oyunu başlar ve bu olay, hayatı değiştiren bir gerçeğin ortaya çıkmasıyla sonuçlanır…

Senaristliğini ve yönetmenliğini John Swab’ın üstlendiği haftanın aksiyon filmlerinden İntikam Operasyonu (Long Gone Heroes), hayattan kopmuş, umudunu yitirmiş Briggs’in hikayesini konu ediniyor. Briggs, kayıp gazeteci olan yeğeni Jennifer’ın izini sürmek üzere Orta Amerika’ya geri döner. Jennifer, yasa dışı bir özel askeri operasyonu araştırırken ortadan kaybolmuştur. Briggs, geçmişiyle yüzleşmek ve yeğenini kurtarmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Adım adım ilerledikçe, sadece Jennifer’ın değil, aynı zamanda vicdanının da izini sürer.

Frédéric Hambalek imzalı Ne Halt Ettiğinizi Biliyorum! (What Marielle Knows), kızları Marielle aniden telepatik yetenekler geliştirince şaşırtıcı bir zorlukla karşı karşıya kalan bir ailenin hikayesini konu ediniyor. Marielle, anne ve babası aynı odada olmasa bile ne yaptığını duyabilir ve görebilir. Bu olağanüstü yetenek, bir dizi utanç verici, saçma ve çoğu zaman öngörülemeyen durumlara yol açar. Marielle'i anlama ve onun yeteneğini kontrol etme arayışında Julia ve Tobias, yalnızca kendi sırları ve güvensizlikleriyle yüzleşmekle kalmamalı, aynı zamanda ilişkilerindeki sınırları da sorgulamalıdır…