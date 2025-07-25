Yürekleri yakıp kavuran Sakarya’daki orman yangınlarında, ateşlerin içinde kalan hayvanların feryadına Büyükşehir Belediyesi koştu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık, kuraklık ve rüzgârın etkisiyle ortaya çıkan orman yangınlarına karşı mücadelesini sürdürüyor.

Günlerdir orman yangınlarıyla mücadeleye tüm imkanlarıyla katılan, en zorlu görevlerde tüm ekiplere destek olan Büyükşehir, can dostlar için de ilk günden itibaren harekete geçti.

Sosyal Hizmetler Dairesi aracılığıyla yangından etkilenen vatandaşlara destek olurken, Veteriner Şube Müdürlüğü ekipleriyle de ormanda yaşayan canlıların imdadına koşuyor.

“Pati İzi” ekibi ve oluşturulan veteriner timi Geyve Doğançay, Bayat, Taşoluk, Adapazarı Kömürlük, Söğütlü Beylikkışla, Hendek Boztepe gibi orman yangınlarıyla mücadelenin devam ettiği bölgelerde araziye indi.

Yanan arazilerdeki tüm canlı popülasyonu için mesai harcayan ekipler, küle dönen orman içlerinde arama tarama faaliyeti yürütüyor.