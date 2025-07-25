Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesinde unutulmaz bir iz bırakan Koroğlu İsmayıl oğlu Rəhimov, vatan sevgisi, cesareti ve fedakârlığıyla tarihine altın harflerle yazıldı. 31 Ekim 1951’de doğan bu kahraman, gençlik yıllarından cephedeki zaferlerine ve 2 Temmuz 1993’teki şehadetine kadar Azerbaycan’ın bağımsızlık ruhunu temsil etti.Serdar AKYOL / AZERBAYCAN (İGFA) - 31 Ekim 1951’de Azerbaycan’ın Oğuz rayonuna bağlı Xaçmaz köyünde, öğretmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Koroğlu Rəhimov, zekâsı ve vatan sevgisiyle erken yaşlarda dikkat çekti.

Eğitimine Koroğlu Yaqublu köy ortaokulunda başlayan Rəhimov, 1967’de ailesiyle Batı Azerbaycan’ın Sarıcalar köyüne taşındı ve öğrenimini Həbil köy ortaokulunda tamamladı.

1969’da Azerbaycan Petrol ve Kimya Enstitüsü’nün otomexanika fakültesine kabul edilerek mühendislik alanında yetkinleşti.

1972’de Almanya’da vatani görevini yerine getiren Koroğlu, dönüşte Bakü Ev Tipi Klimalar Fabrikası’nda çalışarak profesyonel hayatına adım attı.

Bu yıllar, onun disiplinli ve vatansever karakterini şekillendirdi.

MİLLİ UYANIŞ: ACILARIN ATEŞLEDİĞİ MÜCADELE

1988’de Batı Azerbaycan’dan sürgünler ve 1990’daki Kanlı Yanvar katliamı, Koroğlu’nun vatan sevgisini pekiştirdi.

1992’deki Hocalı Soykırımı ise onun için bir dönüm noktası oldu. Ermeni kuvvetlerinin masum sivilleri katletmesi, Rəhimov’u harekete geçirdi. 31 Mart 1992’de gönüllü olarak Azerbaycan Milli Ordusu’na katılan Koroğlu, 3 Nisan 1992’de 2. Motorlu Piyade Bölüğü Komutanı olarak atandı ve bağımsızlık mücadelesinde liderlik rolü üstlendi.

CEPHEDE YAZILAN DESTAN

Koroğlu Rəhimov, cephede cesareti ve stratejik zekâsıyla efsaneleşti. 12 Haziran 1992’de Goranboy’da Buzluq, Çartaz ve Erkəc köylerini kurtaran birliği, 54 Ermeni militanı etkisiz hale getirdi, 7’sini esir aldı ve mühimmat ele geçirdi. Koroğlu’nun bizzat 22 militanı etkisiz hale getirmesi, onun savaşçı ruhunu gösterdi. Ertesi gün Mənəşli köyünü, ardından Başkənd köyünü kurtaran birliği, düşmana ağır kayıplar verdirdi.

14 Haziran 1992’de Madagiz köyünde, kuşatılan tabur komutanı Y. Qarayev’in kurtarılmasında gösterdiği kahramanlık, Azerbaycan ordusunun moralini yükseltti.

ŞEHADET: VATAN İÇİN CANINI FEDA ETTİ

Koroğlu’nun destansı yolculuğu, 2 Temmuz 1993’te Ağdərə yakınlarındaki 3. sovhoz bölgesinde sona erdi. Yaklaşık 100 Ermeni militanını etkisiz hale getirdiği operasyonda, düşman kurşunlarına hedef olan Koroğlu, kahramanca şehit düştü. Onun şehadeti, Azerbaycan’da derin bir üzüntü yaratırken, cesareti ulusal bir ilham kaynağı oldu.

6 Eylül 1993’te, Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın 669 sayılı Fermanı ile “Azerbaycan Milli Kahramanı” unvanına layık görülen Koroğlu, Bakü Şehitler Hiyabanı’nda ebedi istirahatgahına defnedildi.

MİRAS: BİR MİLLETİN GÖNLÜNDE YAŞAYAN KAHRAMAN

Koroğlu Rəhimov, askeri başarılarının yanı sıra vatanseverliği, liderliği ve insan sevgisiyle halkının gönlünde taht kurdu. Evli ve üç çocuk babası olan Koroğlu’nun ailesi, onun gurur verici mirasını sürdürüyor.

Bakü’deki Koroğlu Rəhimov Caddesi ve Milli Kahramanlar köşesi, genç nesillere ilham veriyor.

Okullarda anlatılan hikayesi, vatan sevgisinin ve fedakârlığın sembolü olarak yaşıyor.

Koroğlu İsmayıl oğlu Rəhimov, Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesinde bir sembol haline geldi. Hocalı, Kanlı Yanvar ve cephedeki zaferleriyle şekillenen hayatı, gençlere vatan sevgisini öğretiyor.

Onun mirası, Azerbaycan’ın birlik ve bağımsızlık ruhunu güçlendirerek geleceğe ışık tutuyor.

Koroğlu Rəhimov, bir milletin kalbinde sonsuza dek yaşayacak.