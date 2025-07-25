Bursa'da Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kırcaali Mahallesi’nde yaptığı denetimle kaldırımları işgal eden işyerlerinin masa ve sandalyelerini topladı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın ortak kullanım alanlarının işgal edilmesini önlemek amacıyla Kırcaali Mahallesi’nde yer alan Kaya Ali Sokak üzerinde denetim faaliyeti gerçekleştirdi. Vatandaşlardan gelen şikayetlerin artması üzerine hareke geçen zabıta ekipleri, işyerleri tarafından koyulan masa ve sandalyeler nedeniyle yürünmez hal alan kaldırımlardaki işgal malzemelerini topladı.

Masa ve sandalyelerin kalkmasıyla cadde üzerinde bulunan kaldırım yaya kullanımına tamamen açıldı. Ayrıca esnafın kaldırım kullanımı sebebiyle oluşan görüntü kirliliği hızla ortadan kaldırıldı.

Osmangazi’deki denetimler, hem yayaların daha güvenli bir şekilde hareket etmesi hem de şehir estetiğinin korunması amacıyla düzenli olarak devam edecek.