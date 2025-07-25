Antalya Muratpaşa Belediyesi, çocuklar, aileler ve eğitimciler için sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme hedefiyle Akdeniz’in önemli kentleriyle iş birliğine imza attı.ANTALYA (İGFA) - Ürdün’den Amman, İtalya’dan Milano, Fas’tan Chefchaouen ve İspanya’dan Cornellà de Llobregat şehirlerinin yer aldığı SHARE – Okul ve Evde Bölgesel Beslenmenin Savunuculuğu Projesi, Akdeniz diyetini sağlıklı yaşam, çevresel sürdürülebilirlik ve kültürel mirasın korunması açısından güçlü bir yol haritası olarak ele alıyor.

OKULDAN EVE UZANAN DÖNÜŞÜM

SHARE Projesi, okul yemeklerinden başlayarak Akdeniz’in gıda sistemlerini daha dirençli, kapsayıcı ve sağlıklı hale getirmeyi amaçlıyor. Yerel üreticiyi destekleyen, mevsimsel ve organik ürünlerden oluşan menülerle hem okulları hem de evleri kapsayan bir dönüşüm hedefleniyor.

Proje kapsamında geliştirilecek dijital uygulamalarla, öğrenciler için oyunlaştırılmış eğitim araçları; aileler ve öğretmenler için ise etkileşimli platformlar sunulacak. Ayrıca, yapay zekâ tabanlı beslenme geri bildirim sistemleriyle sağlıklı beslenmeye yönelik farkındalığın artırılması ve kalıcı davranış değişikliği sağlanması hedefleniyor.

Projenin Türkiye ayağını yürüten Muratpaşa Belediyesi, 2026 yılında önemli bir uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacak. Muratpaşa’da düzenlenecek Uluslararası Yaz Okulu, bölgedeki şehirlerin okul beslenme programlarını geliştirmeyi, yerel kapasiteleri artırmayı ve başarılı örnekleri paylaşmayı amaçlıyor.

Yaz okulunun ardından her şehir, kendi yerel paydaşlarıyla birlikte uygulamaya yönelik eylem planları hazırlayacak. Gıda eğitimi, sürdürülebilir kamu alımları ve kaynak eşleşmeleri gibi başlıklarda oluşturulacak bu planlar, şehirlerin kendi gerçeklerine uygun stratejiler geliştirmesine olanak sağlayacak.