Konya’nın 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanı için yaptığı başvuru kapsamında bisiklet yatırımlarını incelemek ve bilgi almak üzere şehre gelen Avrupa Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu Başkanı Gian Francesco Lupatelli ve beraberindeki heyet, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile bir araya geldiKONYA (İGFA) - Avrupa Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES) Başkanı Gian Francesco Lupatelli ve beraberindeki heyet, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Konya’nın 2023 yılında ACES tarafından verilen Dünya Spor Başkenti unvanını başarıyla taşımasının ardından, şehirde yükselen bisiklet kültürü ve artan bisiklet altyapısı yatırımlarıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya’nın 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanına adaylık için başvuruda bulunmuştu.

Başvurunun ardından bisiklet konusunda yapılan çalışmaları yerinde incelemek ve bilgi almak üzere Konya’ya gelen ACES Başkanı Gian Francesco Lupatelli ve beraberindeki heyet, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’la bir araya geldi.

“BİSİKLET KONUSUNDA YAPILANLARI AVRUPA’DA GÖSTERMELİ VE TANITMALIYIZ”

Büyükşehir Taş Bina’da gerçekleşen ziyarette konuşan ACES Başkanı Lupatelli, Konya’nın Avrupa Bisiklet Şehri adaylığının hem Türkiye hem Asya hem de Avrupa için çok önemli olduğunu belirterek, “Bu başlık size çok önemli şeyler getirecek. Ben özellikle 91 bin bisikletin dağıtılmasına çok sevindim. Konya’nın bisiklet projesinin sadece profesyoneller, şampiyonlar için değil, halk için de olması çok önemli. Bunun için de teşekkür ederiz. Başvuru ve üyelik için de teşekkür ediyoruz. Bisiklet konusunda şehriniz tarafından yapılanları Asya ve özellikle Avrupa’da göstermeli ve tanıtmalıyız. Sizleri önümüzdeki aylarda düzenlenecek bir konferansa davet etmek istiyorum. Orada özellikle bisiklet dağıttığınız programdan da bahsedip herkesin örnek almasını sağlayalım dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, Konya’nın coğrafi yapısının uygunluğu nedeniyle eskiden beri bir bisiklet şehri olduğuna değinerek, “Hepimizin çocukluğunda bisikletle anıları, hikayeleri var. Çünkü sahip olduğumuz şey hep bir bisikletti. Şehir büyüdükçe, geliştikçe özellikle bisiklet kullanıcılarının güvenliğinden dolayı kullanımda bir azalma oldu ama son 10 yılda yaptığımız çalışmalarla bunu artırmaya çalışıyoruz. Önce güvenli bisiklet yolları inşa ettik. Türkiye’de 680 kilometrelik bisiklet yolu ile açık ara öndeyiz. Şimdi de bu yolların daha aktif kullanılmasıyla ilgili yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Çocuklara bisiklet dağıtımı, çocukların okula bisikletle gitmesinin teşvik edilmesi, özellikle kırsalda bisikletlerin tamir edilmesi gibi örnek işler yürütüyoruz” diye konuştu.

Ziyarette, Konya’da bugüne kadar hayata geçirilen bisiklet yolları, akıllı bisiklet uygulamaları, bisikletli ulaşımı teşvik eden projeler ve farkındalık çalışmaları hakkında heyete detaylı bilgi verildi.